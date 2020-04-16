ЦБ рекомендовал банкам продолжать прием клиентов с просроченными паспортами

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центробанк рекомендовал финансовым организациям до 1 июля продолжать прием клиентов, у которых истек срок действия паспортов, сообщается на сайте регулятора.
Это касается работы и с действующими, и с новыми клиентами. Такая мера необходима, чтобы не создавать сложностей с получением финансовых услуг.
Отмечается, что это поможет избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов ради общения с банками.
В то же время финансовым организациям рекомендуют обеспечить обновление информации о документах с истекшим сроком действия.
Ранее сообщалось, что МВД РФ на время пандемии не будет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами.
Кроме того, к административной ответственности не будут привлекаться родители или опекуны несовершеннолетних детей, не получившие на своего 14-летнего ребенка паспорт. Также ведомство запретило своим сотрудникам задерживать водителей, которые перевозят еду и лекарства.
Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца. Глава государства подчеркнул, что сейчас "не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям".
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