МВД не будет штрафовать за просроченные паспорта и права

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МВД РФ на время пандемии не будет привлекать к ответственности людей с просроченными паспортами и водительскими правами. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Первый заместитель министра дал указание руководителям территориальных органов МВД исключить факты привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта РФ либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Кроме того, к административной ответственности не будут привлекаться родители или опекуны несовершеннолетних детей, не получившие на своего 14-летнего ребенка паспорт. Также ведомство запретило своим сотрудникам задерживать водителей, которые перевозят еду и лекарства.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца. Глава государства подчеркнул, что сейчас "не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям".

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В России число зараженных превышает 11,9 тысячи человек.

