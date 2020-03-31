Риелторы советуют покупать квартиры на фоне COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о влиянии пандемии коронавируса на российский рынок недвижимости. По его словам, сейчас в стране самое лучшее время для покупки квартиры, сообщает ИА "НСН".

Отмечается, что из-за распространения коронавирусной инфекции спрос на квартиры в апреле может значительно упасть. Это касается как новостроек, так и вторичного жилья. В частности, эксперты прогнозируют снижение цен к лету на 10-20%.

"С учетом последнего риска обесценивания национальной валюты, я бы посоветовал тем людям, кто нуждается в улучшениях жилищных условий и имеет сбережения в рублях, предпринять усилия для того, чтобы приобрести недвижимость, потому что непонятно, что будет с рублевыми сбережениями", – отметил Апрелев.

Помимо этого, специалист рекомендовал не брать кредиты на приобретение недвижимости, поскольку это содержит большие риски дефолта заемщика.

Апрелев добавил, что сам карантин на фоне COVID-19 оказывает не столь большое влияние на рынок недвижимости. В данной ситуации он лишь снижает количество просмотров квартир и непосредственно сам интерес покупки недвижимости.

Ранее сообщалось, что спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье после объявления нерабочей недели вырос на 90%. Основными критериями при аренде коттеджей в условиях коронавируса явились удаленность от Москвы и месторасположение в лесу.