Риелторы советуют покупать квартиры на фоне COVID-19

13:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о влиянии пандемии коронавируса на российский рынок недвижимости. По его словам, сейчас в стране самое лучшее время для покупки квартиры, сообщает ИА "НСН".
Отмечается, что из-за распространения коронавирусной инфекции спрос на квартиры в апреле может значительно упасть. Это касается как новостроек, так и вторичного жилья. В частности, эксперты прогнозируют снижение цен к лету на 10-20%.
"С учетом последнего риска обесценивания национальной валюты, я бы посоветовал тем людям, кто нуждается в улучшениях жилищных условий и имеет сбережения в рублях, предпринять усилия для того, чтобы приобрести недвижимость, потому что непонятно, что будет с рублевыми сбережениями", – отметил Апрелев.
Помимо этого, специалист рекомендовал не брать кредиты на приобретение недвижимости, поскольку это содержит большие риски дефолта заемщика.
Апрелев добавил, что сам карантин на фоне COVID-19 оказывает не столь большое влияние на рынок недвижимости. В данной ситуации он лишь снижает количество просмотров квартир и непосредственно сам интерес покупки недвижимости.
Ранее сообщалось, что спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье после объявления нерабочей недели вырос на 90%. Основными критериями при аренде коттеджей в условиях коронавируса явились удаленность от Москвы и месторасположение в лесу.
Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: