Новак рассказал о падении спроса на бензин

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Спрос на бензин в России снизился на 50%, на дизельное топливо – на 30%, на авиационное топливо – на 60%, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

Как пишет РИА Новости, об этом по итогам встречи заявил руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов. По его словам, сперва Новак рассказал о ситуации с электроэнергетикой, о том, что происходит в нефтегазовой отрасли.

Также министр сообщил, что в соответствии с решением ОПЕК+ с 1 мая по 1 июля российские нефтедобывающие компании должны снизить добычу на два миллиона баррелей в сутки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал падение цен на майские фьючерсы по нефти спекулятивным моментом. По его мнению, это не дает повода для драматизации ситуации.

Рынок нефти сейчас крайне волатильный из-за заполнения нефтехранилищ и неопределенности относительно восстановления экономики после пандемии коронавируса, объяснил министр энергетики РФ Александр Новак. Колебания нефтяных котировок продлятся до начала действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, добавил он.

В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке после неудачных переговоров в марте, которые повлекли за собой негативную динамику цен на нефть, обернувшуюся ослаблением рубля. Согласно условиям сделки, сокращение добычи в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем снизят до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.