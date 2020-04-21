Эксперты оценили возможные последствия обвала цены на нефть WTI для России

20 апреля стоимость американской марки нефти WTI впервые в истории упала до отрицательного значения – минус 40 долларов за баррель черного золота. Вслед за этим цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. Выясняем, в чем причина таких колебаний и как это может сказаться на российской экономике.



Ушла в минус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

20 апреля цена майского фьючерса нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. Торги завершились на отметке почти минус 40 долларов за баррель, который подешевел на тот момент на 300%. Позднее цена вернулась к положительному значению, однако затем снова ушла в минус.



WTI (West Texas Intermediate) – американская марка нефти, которая добывается в штате Техас. (West Texas Intermediate) – американская марка нефти, которая добывается в штате Техас. Фьючерсы – производные ценные бумаги, привязанные к нефти. При покупке или продаже фьючерсов стороны договариваются только об уровне цены и сроке поставки.



Резкие колебания на рынке повлияли на североморскую нефтяную смесь Brent. Сначала ее цена опустилась ниже 25 долларов за баррель, а затем преодолела отметку ниже 20 долларов. Российская нефть Urals также отреагировала на тренд падением в стоимости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с майскими фьючерсами по нефти спекулятивным моментом. По его мнению, "этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску".

"Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть, хоть и демонстрируют неположительную динамику, не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов", – пояснил Песков.

Он подчеркнул, что в случае необходимости российские власти задействуют "имеющиеся ресурсы" для смягчения негативных последствий падения цен на нефть в мире для экономики страны.

Не повод для паники?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал Москве 24, что на ситуацию с WTI повлияли три фактора. По его словам, во-первых, это резкое снижение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, а во-вторых, нехватка свободных хранилищ для нефти – на 75% они сейчас заполнены.

"Третий специфический американский фактор – США являются одновременно крупнейшим производителем и крупнейшим потребителем нефти. И при снижении спроса внутри страны доля той нефти, которая в США добывается, но не может быть аккумулирована внутри страны ни в нефтехранилищах, ни в виде переработанной нефти, будет расти, то есть доля невостребованной нефти в общем объеме добычи выросла", – пояснил эксперт.

Однако резкое падение фьючерсов на нефть – это только сиюминутный эффект, который не сказывается на долгосрочных контрактах, условия которых обговариваются заранее, подчеркнул Фролов.





Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики То есть это чистой воды паника, она не подкреплена объективными данными... Но при этом происходящее является иллюстрацией творящегося бардака в американском нефтегазовом секторе, в котором еще до заключения всех соглашений в рамках ОПЕК+ началось резкое снижение производства нефти.

Собеседник Москвы 24 добавил, что падение цен на другие марки, в том числе российскую марку Urals, является также следствием паники и падения спроса на нефть. По мнению эксперта, котировки цен на черное золото еще будут меняться.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Про среднесрочную и долгосрочную перспективу Urals говорить довольно просто, потому что восстановление спроса приведет к восстановлению поставок в Европу, к восстановлению нефтепереработок внутри страны. В этом смысле Urals нечего бояться – это крайне востребованный сорт", – подчеркнул Фролов.



Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики На Urals такого влияния, как на американскую нефть, оказано не будет, поскольку опять же специфика американского рынка связана с дисбалансом в местном спросе, местном предложении, который мы наблюдаем на протяжении всей истории существования сланцевой добычи.

В свою очередь, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что ситуация на рынке останется сложной, пока продолжает бушевать пандемия коронавируса.



Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Обстановка на рынке нефти остается сложной. Не исключено, что будет повторение той ситуации, которая случилась с WTI, по всем сортам нефти.

"Важен спрос, который падает из-за того, что эпидемия продолжает развиваться. А сделка ОПЕК+ сейчас вторична, так как она предполагает, что будет убрано только 10 миллионов баррелей в сутки, то есть только примерно треть от того объема, который сейчас перегружает рынок", – пояснил собеседник Москвы 24.

12 апреля участники ОПЕК+ на экстренном заседании в режиме видеоконференции согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Согласно договоренностям, общее снижение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Новые условия начинают действовать с 1 мая 2020 года и продлятся до 1 мая 2022 года.

Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии запланировано уменьшение в восемь миллионов, в 2021 году – в шесть. Причем участники альянса могут как продлить срок действия, так и досрочно завершить соглашение в зависимости от сроков восстановления рынка.