Эксперты оценили возможные последствия обвала цены на нефть WTI для России

20 апреля стоимость американской марки нефти WTI впервые в истории упала до отрицательного значения – минус 40 долларов за баррель черного золота. Вслед за этим цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. Выясняем, в чем причина таких колебаний и как это может сказаться на российской экономике.
Ушла в минус
20 апреля цена майского фьючерса нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. Торги завершились на отметке почти минус 40 долларов за баррель, который подешевел на тот момент на 300%. Позднее цена вернулась к положительному значению, однако затем снова ушла в минус.
Фьючерсы – производные ценные бумаги, привязанные к нефти. При покупке или продаже фьючерсов стороны договариваются только об уровне цены и сроке поставки.
Резкие колебания на рынке повлияли на североморскую нефтяную смесь Brent. Сначала ее цена опустилась ниже 25 долларов за баррель, а затем преодолела отметку ниже 20 долларов. Российская нефть Urals также отреагировала на тренд падением в стоимости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с майскими фьючерсами по нефти спекулятивным моментом. По его мнению, "этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску".
"Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть, хоть и демонстрируют неположительную динамику, не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов", – пояснил Песков.
Он подчеркнул, что в случае необходимости российские власти задействуют "имеющиеся ресурсы" для смягчения негативных последствий падения цен на нефть в мире для экономики страны.
Не повод для паники?
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал Москве 24, что на ситуацию с WTI повлияли три фактора. По его словам, во-первых, это резкое снижение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, а во-вторых, нехватка свободных хранилищ для нефти – на 75% они сейчас заполнены.
"Третий специфический американский фактор – США являются одновременно крупнейшим производителем и крупнейшим потребителем нефти. И при снижении спроса внутри страны доля той нефти, которая в США добывается, но не может быть аккумулирована внутри страны ни в нефтехранилищах, ни в виде переработанной нефти, будет расти, то есть доля невостребованной нефти в общем объеме добычи выросла", – пояснил эксперт.
Однако резкое падение фьючерсов на нефть – это только сиюминутный эффект, который не сказывается на долгосрочных контрактах, условия которых обговариваются заранее, подчеркнул Фролов.
Собеседник Москвы 24 добавил, что падение цен на другие марки, в том числе российскую марку Urals, является также следствием паники и падения спроса на нефть. По мнению эксперта, котировки цен на черное золото еще будут меняться.
"Про среднесрочную и долгосрочную перспективу Urals говорить довольно просто, потому что восстановление спроса приведет к восстановлению поставок в Европу, к восстановлению нефтепереработок внутри страны. В этом смысле Urals нечего бояться – это крайне востребованный сорт", – подчеркнул Фролов.
В свою очередь, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что ситуация на рынке останется сложной, пока продолжает бушевать пандемия коронавируса.
"Важен спрос, который падает из-за того, что эпидемия продолжает развиваться. А сделка ОПЕК+ сейчас вторична, так как она предполагает, что будет убрано только 10 миллионов баррелей в сутки, то есть только примерно треть от того объема, который сейчас перегружает рынок", – пояснил собеседник Москвы 24.
12 апреля участники ОПЕК+ на экстренном заседании в режиме видеоконференции согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Согласно договоренностям, общее снижение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Новые условия начинают действовать с 1 мая 2020 года и продлятся до 1 мая 2022 года.
Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии запланировано уменьшение в восемь миллионов, в 2021 году – в шесть. Причем участники альянса могут как продлить срок действия, так и досрочно завершить соглашение в зависимости от сроков восстановления рынка.