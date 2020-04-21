Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Таким образом, цена фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже опустилась на 3,29%, достигнув 24,73 доллара за баррель. Такие значения установились впервые с 1 апреля. Стоимость майских фьючерсов нефти WTI на NYMEX опустилась до -0,3 доллара.
Ранее цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению.
20 апреля стоимость WTI впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Аналитики отмечали, что это произошло из-за того, что продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.
Как пояснил аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко, падение цен могло носить эмоциональный характер. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, в свою очередь, заявил, что на фоне майского закрытия фьючерсов идет активная спекулятивная игра.
В марте Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. Из-за этого в нефтяной отрасли возник кризис. В результате ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.
Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку 10 апреля. В ней участвуют 23 государства – страны ОПЕК и государства, не входящие в организацию.
Как падение цен на нефть отразится на курсе рубля
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