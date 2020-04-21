В Кремле призвали не драматизировать обвал фьючерсов на нефть

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал падение цен на майские фьючерсы по нефти спекулятивным моментом. По его словам, это не дает повода для драматизации ситуации.
"Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", – приводит слова Пескова ТАСС.
По его мнению, "безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску".
Песков подчеркнул, что специалисты понимают, что это "не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть, хоть и демонстрируют неположительную динамику, не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов".
Очередное падение цен на нефть эксперты объясняют тем, что продавцы стремятся избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ. Повышение предложения провоцирует дешевизну топлива.
Изначально цены на нефть стали опускаться в связи с неудавшимися переговорами в начале марта. С 31 марта прекратила действовать договоренность о сокращении добычи нефти, которую 26 стран-участников соблюдали с 2016 года.
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