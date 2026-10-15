ТАСС: полицейский в Киеве толкнул велосипедиста под колеса машины во время мобилизации

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В Киеве сотрудник полиции во время мобилизационных мероприятий толкнул велосипедиста под колеса автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент произошел на улице Короленковской. На опубликованных кадрах видно, как полицейский толкает велосипедиста под колеса автомобиля. По обе стороны дороги в этот момент стоят сотрудники ТЦК и проводят мобилизацию.

В киевской полиции подтвердили лишь факт проведения мобилизационных мероприятий. Назначена служебная проверка.

По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, около 90% мобилизационных мероприятий на Украине проходят с нарушениями. Он указал, что силовики нередко незаконно действуют на улицах.

Омбудсмен потребовал от Минобороны Украины запретить военным носить балаклавы. Также, по его словам, следует запретить скрывать знаки различия. Цель – дальнейшее установление личности правонарушителей.

