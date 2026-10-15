Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 16:43

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: полицейский в Киеве толкнул велосипедиста под колеса машины во время мобилизации

Полицейский в Киеве толкнул велосипедиста под колеса машины во время мобилизации

Фото: 123RF.com/mayka

В Киеве сотрудник полиции во время мобилизационных мероприятий толкнул велосипедиста под колеса автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Инцидент произошел на улице Короленковской. На опубликованных кадрах видно, как полицейский толкает велосипедиста под колеса автомобиля. По обе стороны дороги в этот момент стоят сотрудники ТЦК и проводят мобилизацию.

В киевской полиции подтвердили лишь факт проведения мобилизационных мероприятий. Назначена служебная проверка.

По словам уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, около 90% мобилизационных мероприятий на Украине проходят с нарушениями. Он указал, что силовики нередко незаконно действуют на улицах.

Омбудсмен потребовал от Минобороны Украины запретить военным носить балаклавы. Также, по его словам, следует запретить скрывать знаки различия. Цель – дальнейшее установление личности правонарушителей.

Читайте также


происшествияза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика