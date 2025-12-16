СБУ объявила в розыск Филиппа Киркорова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Киркорову заочно предъявили обвинения в нарушении порядка въезда и выезда на новые территории РФ якобы с целью нанесения вреда национальным интересам Украины. Информацию о певце внесли в базу розыска еще 30 октября, однако публичной она стала лишь недавно.

Ранее певица Мэйби Бэйби (настоящее имя – Виктория Лысюк) попала в базу украинского сайта "Миротворец". В качестве причины приводилась информация о том, что Лысюк в День народного единства приняла участие в отправке гуманитарной помощи в зону СВО.

В свою очередь, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что получила повестку в Шевченковский районный суд Киева. Ее обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.