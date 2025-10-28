СБУ заочно предъявила обвинения Филиппу Киркорову

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

Артисту вменяют "неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины". Также отмечается, что Киркоров принимал участие в мероприятиях в регионах, которые Киев называет своими.

Вместе с тем СБУ напомнила, что 18 марта 2021 года артист выступал на митинге-концерте на стадионе "Лужники" в Москве, в рамках которого поддержал принятие Крыма в состав России.

Также украинские правоохранительные органы обратили внимание, что в 2022 году Киркоров посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российскую армию. В 2024-м он побывал в госпитале в Горловке, куда доставил гуманитарную помощь.

Ранее СБУ объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.). Данные исполнителя были внесены в базу ведомства еще в июле.

Артисту предъявлено заочное обвинение в нарушении порядка въезда на Украину. Также ему вменяется посягательство на независимость и территориальную целостность страны.

