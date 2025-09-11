СБУ объявила в розыск Вячеслава Фетисова

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы, двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Вячеслава Фетисова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных украинского МВД.

Уточняется, что Фетисова был объявлен в розыск еще в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Его заочно обвинили в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Кроме того, с 2021 года депутат находится в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее СБУ объявила в розыск рэпера Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов). Исполнителю предъявлено заочное обвинение в нарушении порядка въезда на Украину, а также "посягательстве на независимость и территориальную целостность страны".

Кроме того, украинская служба безопасности заочно предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Следователи подозревают его в по статье "Нарушение законов и обычаев войны".