27 января, 14:35

Регионы

Пенсионер из Омска полгода доказывал в суде, что не умер

Фото: 123RF.com/thodonal

Пенсионер из Омска полгода доказывал в суде, что не умер, сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомство обратился 62-летний мужчина, который рассказал, что в июле 2025 года получил уведомление от портала "Госуслуги" о блокировке учетной записи и банковских карт в связи со смертью. Он попытался обратиться в различные банки, бюджетные и государственные учреждения, однако ему также сообщили, что он считается умершим.

Прокуратура организовала проверку, по итогам которой внесла представление в медицинское учреждение, а также в интересах мужчины направила в суд исковое заявление, чтобы юридически признать его живым. Вместе с тем ведомство потребовало внести изменения в актовую запись акта о смерти, первичное свидетельство и справку о смерти, а также компенсировать моральный вред в размере 40 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования и признал мужчину живым. В ведомстве объяснили, что в больнице была допущена ошибка – сотрудники внесли данные пенсионера в медсправку скончавшегося пациента, а затем на данные мужчины оформили справку о смерти и другие документы, в которых значилось, что он умер.

Ранее в Орске мужчина скончался, пока ждал отмены неправильной записи о своей смерти. При этом похоронить его оказалось невозможно, так как по документам он уже был мертв, а ЗАГС не смог выдать новое свидетельство. Родственники обратились в суд с иском.

