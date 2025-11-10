Житель Орска умер, пока ждал отмены записи о своей смерти

Фото: 123RF.com/akkamulator

Житель Орска скончался, пока ждал отмены неправильной записи о своей смерти. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на городской суд.

Тело неизвестного мужчины, который вел асоциальный образ жизни, нашли в апреле 2025 года во дворе одного из домов. Очевидцы опознали в нем своего знакомого, на основании чего была сделана актовая запись о смерти.

В мае другой мужчина, которого ошибочно признали мертвым, явился в полицию для регистрации, так как находился под надзором. Проверка установила личность мужчины, а затем правоохранители обнаружили сестру настоящего умершего, которая подтвердила личность усопшего.

Мужчина так и не смог дождаться переоформления, так как скончался в октябре 2025 года. При этом похоронить его оказалось невозможно, так как по документам он уже был мертв, а ЗАГС не смог выдать новое свидетельство.

Для этого родственники обратились в суд с иском. Судебный орган удовлетворил их требования и привел решение в исполнение немедленно, чтобы семья смогла совершить захоронение.

