RMF24: жительница Южной Кореи случайно убила соседку, пытаясь сжечь таракана

В южнокорейском городе Осан девушка попыталась сжечь таракана, но случайно устроила пожар, из-за которого погибла ее соседка, передает RMF24.

"Она подчеркнула, что уже прибегала к этому методу раньше. Однако на этот раз загорелись вещи в ее квартире", – указано в статье.

По словам журналистов, жительница Осана решила повторить способ, увиденный в соцсетях. Она подожгла насекомое с помощью зажигалки и баллончика с горючим. Однако огонь распространился на стены квартиры.

Соседка девушки пыталась спастись через окно, но сорвалась и погибла. Виновнице ЧП грозит уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.

