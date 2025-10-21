Форма поиска по сайту

21 октября, 21:58

Происшествия
RMF24: жительница Южной Кореи случайно убила соседку, пытаясь сжечь таракана

Фото: 123RF/poravute

В южнокорейском городе Осан девушка попыталась сжечь таракана, но случайно устроила пожар, из-за которого погибла ее соседка, передает RMF24.

"Она подчеркнула, что уже прибегала к этому методу раньше. Однако на этот раз загорелись вещи в ее квартире", – указано в статье.

По словам журналистов, жительница Осана решила повторить способ, увиденный в соцсетях. Она подожгла насекомое с помощью зажигалки и баллончика с горючим. Однако огонь распространился на стены квартиры.

Соседка девушки пыталась спастись через окно, но сорвалась и погибла. Виновнице ЧП грозит уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.

Ранее в Италии виноградный пресс раздавил мужчину на глазах у его отца. Во время очистки машина внезапно начала работать, из-за чего итальянец получил перелом шеи и скончался. Как указывали СМИ, пресс включился из-за сбоя в подаче электроэнергии.

