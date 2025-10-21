Mirror: новозеландец умер после глотка из банки пива

Фото: 123RF/stockah

В Новой Зеландии мужчина умер после того, как сделал глоток из банки пива, сообщает издание Mirror.

По словам журналистов, в начале марта 2023 года 21-летний житель Окленда вернулся домой с работы с упаковкой канадского пива, подаренной начальником. После первого глотка напиток показался мужчине странным.

Спустя время он стал проявлять возбуждение и агрессию, затем его лицо посинело, а состояние стало ухудшаться, говорится в статье. Пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому из-за полиорганной недостаточности. Через 5 дней он скончался от остановки сердца.

В ходе расследования выяснилось, что в банке пива содержался жидкий метамфетамин, указало издание. Новозеландская полиция начала проверку и выявила глобальную сеть наркоторговцев.

В Окленде обнаружили склад с примерно 700 килограммами жидкого метамфетамина. Наркотическое вещество нашли в партиях комбучи из США, кокосовой воды из Индии и пива из Торонто, уточняется в материале.

Ранее 25-летний американец Майкл Лордсон написал девушке, что у него "счастливый день", и умер через 3 минуты. Утверждается, что он подметал пол в казино в Неваде, когда заметил кем-то оставленную сигарету, содержащую запрещенные вещества. Он написал возлюбленной сообщение, выкурил сигарету, потерял сознание и скончался, отравившись наркотиками.