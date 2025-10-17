The Guild Nigeria: чиновник в Нигерии умер после ночи с тремя женщинами

Фото: depositphotos/rilueda

Помощник суперинтенданта таможенной службы Лавал Тукур скончался в отеле города Кацина после ночи, проведенной с тремя женщинами, сообщает издание The Guild Nigeria.

По данным издания, тело 45-летнего чиновника было обнаружено утром 16 октября. Сотрудники гостиницы рассказали, что мужчина заселился накануне, но с утра не открывал дверь. Тогда было принято решение взломать замок.

В СМИ уточнили, что Тукур неподвижно лежал на кровати. В мусорном ведре были найдены упаковки от препаратов для усиления эрекции.

Вскоре полиция задержала трех женщин, которые находились с мужчиной в ночь его смерти. Две из них заселились в отель вместе с чиновником, третья присоединилась позже.

Таможенная служба Нигерии назвала смерть Тукура тяжелой утратой. Его коллеги сотрудничают с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

