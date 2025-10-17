The Guild Nigeria: чиновник в Нигерии умер после ночи с тремя женщинами

17 октября, 16:26В мире
Помощник суперинтенданта таможенной службы Лавал Тукур скончался в отеле города Кацина после ночи, проведенной с тремя женщинами, сообщает издание The Guild Nigeria.
По данным издания, тело 45-летнего чиновника было обнаружено утром 16 октября. Сотрудники гостиницы рассказали, что мужчина заселился накануне, но с утра не открывал дверь. Тогда было принято решение взломать замок.
В СМИ уточнили, что Тукур неподвижно лежал на кровати. В мусорном ведре были найдены упаковки от препаратов для усиления эрекции.
Вскоре полиция задержала трех женщин, которые находились с мужчиной в ночь его смерти. Две из них заселились в отель вместе с чиновником, третья присоединилась позже.
Таможенная служба Нигерии назвала смерть Тукура тяжелой утратой. Его коллеги сотрудничают с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что китаянка выплатит семье любовника денежную компенсацию из-за того, что он умер после секса с ней. Мужчина по фамилии Чжоу проводил время в отеле со своей любовницей Чжуан. После интимной близости он скончался прямо в номере, медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.