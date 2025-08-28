CNN: американец инсценировал смерть и сбежал к любовнице в Грузию

Фото: 123RF/federicofoto

Житель американского Уотертауна, 45-летний Райан Боргвардт, инсценировал собственное утопление, чтобы сбежать от семьи к любовнице в Грузию. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на CNN.

Мужчина пропал летом 2024 года на озере Грин-Лейк, где были найдены брошенными его автомобиль и трейлер. Семья американца обратилась в полицию, и через три недели спасатели нашли перевернутый каяк и спасательный жилет. Спустя время из воды вытащили и личные вещи мужчины.

Однако в ходе расследования выяснилось, что за два месяца до исчезновения мужчина подал заявление о потере паспорта и получил новый документ. Кроме того, он перевел деньги в зарубежный банк, сменил адрес электронной почты, оформил полис страхования на 375 тысяч долларов и прошел реверсивную вазэктомию.

В результате Боргвардт сам вышел на связь. По его словам, он доплыл до берега на надувной лодке, проехал ночь на электровелосипеде, а затем через Торонто и Париж добрался до Тбилиси, где встретился с любовницей из Узбекистана. С женщиной он познакомился весной того же года в соцсетях.

Спустя три месяца полиция убедила американца вернуться в США. Суд приговорил его к 89 дням тюрьмы, он также выплатил 30 тысяч долларов в качестве компенсации за расходы на поисковую операцию. Его жена развелась с ним весной.

Ранее китаянке пришлось выплатить семье любовника компенсацию из-за того, что он умер после секса с ней. Мужчина по фамилии Чжоу проводил время в отеле со своей любовницей Чжуан. После интимной близости он скончался прямо в номере, причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

Жена и ребенок Чжоу обратились в суд, запросив возмещение морального ущерба и расходов на похороны в размере 86 тысяч долларов.

