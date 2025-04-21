В Китае женщина тайно засняла измены мужа и выложила видео в Сеть

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На юго-западе Китая женщина установила скрытые камеры в съемной квартире, где ее муж встречался с любовницей, и затем публиковала видео в интернете. Об этом сообщает South China Morning Post.

В СМИ рассказали, что скрытую камеру обнаружила новая возлюбленная мужчины. Она узнала, что устройство при помощи родственников установила супруга партнера. Тогда женщина обратилась в суд, потребовав, чтобы семья больше не нарушала ее право на неприкосновенность частной жизни.

По данным издания, любовница требовала извинений и компенсации за моральный ущерб. Супруга, в свою очередь, объяснила свой поступок тем, что хотела таким образом положить конец изменам мужа.

Суд отказал любовнице в компенсации, поскольку не было доказательств того, что она получила серьезную психическую травму. Однако жене пришлось удалить все видеозаписи, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Гулькевичского района Краснодарского края Олеся Кливцова едва не потеряла должность из-за видео, на котором она избивает управляющую салоном красоты. При этом замглавы обвиняла девушку во вмешательстве в дела чужой семьи.

СМИ предполагают, что это была возможная любовница мужа. Сейчас Кливцова вернулась на работу.