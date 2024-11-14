India Times: в Индии мужчина задушил мать любовницы после того, как та застала их вместе

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В индийском городе Гургаон мужчина задушил мать 20-летней любовницы после того, как та застала их вместе. Об этом сообщает India Times.

Как говорится в материале, женщина по имени Мускан на время переехала жить к матери. В один из дней она позвала к себе любовника, пока мать спала. Однако на следующий день женщина проснулась рано и застала их вместе. Испугавшись, что мать расскажет об измене мужу и родственникам, Мускан решила расправиться с ней. В итоге мужчина задушил мать любовницы подушкой, пока сама женщина держала ее.

После этого Мускан позвонила отцу и сказала, что матери не стало во сне. Родные заподозрили ее во лжи, после чего дядя женщины рассказал полицейским о возможном убийстве.

Мускан задержали, а мужчину в настоящее время ищет полиция.

Между тем в Китае любовники попали под суд за измены своим супругам. В мае 2024 года пара сообщила о своем союзе полиции. Так как в Китае сожительство является юридически и морально неприемлемым, а за двоеженство полагается тюремный срок, суд приговорил обоих к четырем месяцам тюрьмы. Однако исполнение приговора Чжан отложили на полгода из-за грудного ребенка.