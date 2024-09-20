SCMP: у чиновницы из КНР, получившей срок за коррупцию, было 58 любовников

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Китайская чиновница Чжун Ян, приговоренная к 13 годам заключения за коррупцию, имела не менее 58 любовников, передает издание South China Morning Post.

По данным СМИ, у Чжун Ян были многочисленные романтические связи с мужчинами-подчиненными. Кроме того, чиновница часто использовала "сверхурочную работу" и "командировки" в качестве предлогов для того, чтобы проводить с ними время.

Чжун Ян была приговорена народным судом китайской провинции Гуйчжоу к 13 годам тюремного заключения по делу о коррупции. Также суд признал ее виновной в получении взяток на сумму в 1 миллион юаней.

Ранее чиновница из Ханты-Мансийского автономного округа, попала в центр скандала. Из своего розового кабинета девушка выложила в Сеть ролик, как она кружится, сидя в рабочем кресле, сопроводив его надписью "это я считаю ремонт ваших дорог, светофоров и прочих объектов, попивая лучший раф". Ей пришлось объясняться перед комиссией по поведению.