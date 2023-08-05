Жители ХМАО пожаловались на неоднозначный ролик чиновницы из Пыть-Яха

Чиновница из Пыть-Яха, это Ханты-Мансийский автономный округ, попала в центр скандала. Из своего розового кабинета девушка выложила в Сеть ролик, как она кружится, сидя в рабочем кресле, сопроводив его надписью "это я считаю ремонт ваших дорог, светофоров и прочих объектов попивая лучший раф".

Видео мгновенно разлетелось по соцсетям. Теперь женщине с должностью замначальника отдела подготовки проектной документации в Управлении капитального ремонта придется объясняться перед комиссией по поведению.

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