Пропавшего отца пятилетней девочки в Екатеринбурге нашли мертвым

Фото: Следственный комитет РФ

Екатеринбуржца, который оставил свою пятилетнюю дочь на детской площадке и не вернулся, нашли мертвым неподалеку. Об этом сообщает Свердловское областное телевидение.

По данным следствия, предварительной причиной следствия является передозировка наркотиками.

"На месте обнаружения следов волочения и борьбы сыщики уголовного розыска не обнаружили, личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная", – заявил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Горелых добавил, что ребенок в настоящий момент находится в специальном учреждении.

Как ранее заявила мать девочки, она работала допоздна и обнаружила отсутствие дочери дома только утром. Женщина была уверена, что девочка находится с отцом и с ней все в порядке.

Накануне вечером отец пятилетней девочки в Екатеринбурге оставил ее одну на детской площадке и ушел, не вернувшись. Инцидент произошел на улице Баумана в Орджоникидзевском районе города.

