Отец оставил пятилетнюю дочь на детской площадке в Екатеринбурге и не вернулся

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Полиция в Екатеринбурге разыскивает родителей пятилетней Сони, отец которой оставил ее на детской площадке и не вернулся. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома на улице Баумана в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Оставленного без присмотра ребенка обнаружили местные жители.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее девочка поехала кататься с отцом на велосипеде. После этого он оставил ее на площадке под предлогом, что скоро вернется.

"На время поиска родителей девочку поместили в детский приют", – цитирует Горелых РИА Новости.

Сейчас полиция опрашивает жителей микрорайона и распространяет по городу объявления о найденном ребенке. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов устанавливают точные данные девочки и ее родителей.

Ранее в Екатеринбурге удалось отыскать пропавшую восьмилетнюю девочку. До этого она вышла из дома на улицу и не вернулась. После обнаружения ребенка специалисты организовали ряд экспертиз.

