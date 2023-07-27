Пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли живой

Фото: телеграм-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга"

Восьмилетнюю девочку, которая пропала более суток назад в Екатеринбурге, была найдена живой. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Свердловской области.

"В результате проведенного комплекса поисковых мероприятий местонахождение девочки установлено", – указано в сообщении.

Согласно данным ведомства, по факту исчезновения ребенка СУ СК возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье об убийстве малолетней. В данный момент сотрудники ведомства выясняют были ли совершены в отношении девочки противоправные действия.

"Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК РФ организовал проверку в связи с исчезновением девочки, которая 26 июля вышла из дома, находящегося на Латвийской улице, и не вернулась.

Поиском ребенка занимался личный состав полиции Екатеринбурга и сотрудники поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" по Свердловской области.



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