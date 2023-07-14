Спасатели нашли 11-летнюю девочку, пропавшую в горах Адыгеи

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку, с ее здоровьем все в порядке. Об этом глава республики Мурат Кумпилов рассказал в своем телеграм-канале.

"Рад, что история завершилась благополучно. Благодарю МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка", – написал он.

Девочку уже передали родителям, с которыми она отдыхала на турбазе Верхний Чуб.

Последний раз ее видели в районе горного озера, сообщали в телеграм-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Накануне семья вышла прогуляться к озеру Псенодах, ребенок обратно на турбазу не вернулся. Связи в горах не было, поэтому было сложно выяснить точные обстоятельства инцидента. В поисковых мероприятиях участвовали 11 спасателей Адыгейского отряда МЧС, позже подключили вертолет.

Ранее сообщалось, что 10-летний мальчик пропал в тайге Приамурья. С ребенком находились сразу двое взрослых: его отец и дядя. По словам отца мальчика, они отправились на охоту в лес в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Позже ребенка удалось найти.

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