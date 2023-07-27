Мать пропавшего в Тыве мальчика рассказала о состоянии ребенка

Фото: телеграм-канал "Владислав Ховалыг"

Потерявшийся четырехлетний мальчик из Дзун-Хемчикского района Республики Тыва чувствует себя нормально, он мало разговаривает. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на мать мальчика.

"Да нормально, обычное состояние. Ссадины есть. И еще от укусов комаров есть следы. <...> У него обычное состояние, как будто ничего не было", – поделилась мать мальчика.

По словам женщины, ребенок мало разговаривает. Она пообещала провести с ним беседу на тему того, что одному куда-то уходить нельзя. Мать мальчика выразила надежду, что такого не повторится в будущем.

Ранее четырехлетний мальчик мальчик ушел из дома в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района Республики Тыва и потерялся. Мать ребенка заявила, что такое происходит не в первый раз.

Семья мальчика пыталась искать его самостоятельно, но затем обратилась к местным властям. К поискам мальчика привлекли МЧС России, МО МВД РФ "Дзун-Хемчикский", пожарно-спасательную часть, сотрудников администрации, а также местных жителей.

Позже мальчика нашли в лесу на расстоянии в 2,5 километра от дома. Ребенку диагностировали переохлаждение, его госпитализировали. Сейчас состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

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