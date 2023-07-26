Мать пропавшего в Туве четырехлетнего мальчика заявила, что он уже уходил из дома

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Пропавший в Республике Тыве четырехлетний мальчик, которого ищут более 120 человек, уже уходил из дома незадолго до пропажи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на мать ребенка.

Отмечается, что мальчик пропал в селе Хайыракан 25 июля. Ребенок играл во дворе частного дома, за ним следил родственник.

"Просто играл во дворе, и когда брат ушел пригнать лошадей, то он убежал. <...> За три-четыре дня тоже такое было, только его сразу же нашли", – рассказала мать мальчика.

В момент исчезновения мальчика дома никого не было, добавила она. По ее словам, скандалов и проблем в семье не было.

Женщина подчеркнула, что ее сын не ориентируется на местности и не сможет самостоятельно найти дорогу домой.

Уточняется, что семья знает примерное место, куда мог уйти ребенок: неподалеку от села располагается лес. Спасатели получили всю необходимую для поисков информацию.

В прокуратуре Тувы взяли под контроль поиски пропавшего мальчика. Там отметили, что семья ребенка занималась поисками самостоятельно до 23:00, после чего обратилась к правоохранителям.

К поискам мальчика привлекли МЧС России, МО МВД РФ "Дзун-Хемчикский", пожарно-спасательную часть, сотрудников администрации, а также местных жителей.

Кроме того, прокуратура инициировала проверку обстоятельств. По ее результатам будет дана оценка работе органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Если обнаружатся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Ростовской области нашли шестилетнюю девочку, которую увел с игровой площадки незнакомец. Полицейские установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Девочка была обнаружена дома у злоумышленника.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства и выяснения мотивов его действий. Вместе с тем на него возбудили уголовное дело по статье за похищение несовершеннолетнего.

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