16:31Происшествия
Спасатели девятый день ищут москвичку, которую унесло рекой в Абхазии
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Абхазские спасатели девятый день продолжают поиски москвички, которую унесло течением реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
Очевидцы заявляли, что трагедия случилась в селе Алахадзы.
"Женщина переходила через маленький ручеек, когда резко поднялся уровень реки и ее смыло вместе с мостом. Поиски пропавшей из Москвы продолжаются", – поделились в ведомстве.
До этого глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш сообщал, что во время сильных ливней повреждения получили порядка 1,1 тысячи зданий. Кроме того, там было приостановлено движение поездов из-за размытых железнодорожных путей. МЧС спасло свыше 30 путешественников в трех районах.
О том, что туристка из Москвы пропала в Абхазии, ранее рассказал глава МЧС республики Лев Квициния. По его словам, она отправилась в магазин, а там протекала небольшая река. Уровень воды поднялся, после чего женщину смыло вместе с мостом.
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