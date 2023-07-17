Спасатели девятый день ищут москвичку, которую унесло рекой в Абхазии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Абхазские спасатели девятый день продолжают поиски москвички, которую унесло течением реки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Очевидцы заявляли, что трагедия случилась в селе Алахадзы.

"Женщина переходила через маленький ручеек, когда резко поднялся уровень реки и ее смыло вместе с мостом. Поиски пропавшей из Москвы продолжаются", – поделились в ведомстве.

До этого глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш сообщал, что во время сильных ливней повреждения получили порядка 1,1 тысячи зданий. Кроме того, там было приостановлено движение поездов из-за размытых железнодорожных путей. МЧС спасло свыше 30 путешественников в трех районах.

О том, что туристка из Москвы пропала в Абхазии, ранее рассказал глава МЧС республики Лев Квициния. По его словам, она отправилась в магазин, а там протекала небольшая река. Уровень воды поднялся, после чего женщину смыло вместе с мостом.