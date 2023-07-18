В Ростовской области нашли шестилетнюю девочку, которая ушла с площадки с незнакомцем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ростовской области правоохранители нашли шестилетнюю девочку, которая пропала 18 июля в городе Шахты, уйдя с незнакомцем в неизвестном направлении. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девочка гуляла с родственницей во дворе дома. В какой-то момент женщина ненадолго отвлеклась, после чего обнаружила пропажу. По данным СМИ, неизвестный мужчина увел ребенка с детской площадки.

Ориентировка с приметами девочки и мужчины была направлена во все территориальные отделы местной полиции. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и определили вероятные направления поиска.

Через некоторое время личность мужчины установили. Сотрудники полиции сразу же отправились к нему домой, где и была обнаружена пропавшая. В данный момент ее осматривают врачи.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для разбирательства, выясняются мотивы его действий. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, на него возбудили уголовное дело по статье за похищение несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Москве на Оренбургской улице ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже, его госпитализировали.

До этого стало известно, что в Тольятти Самарской области школьник упал с эскалатора в местном ТЦ. Пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.