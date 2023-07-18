Самарского школьника госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с эскалатора в ТЦ

Фото: телеграм-канал "Подслушано Самара"

Школьник упал с эскалатора в ТЦ в Тольятти Самарской области. Пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Министерство здравоохранения региона рассказало о происшествии.

"Ребенок находится под наблюдением медицинских работников, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как крайне тяжелое", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В свою очередь, Следственное управление СК РФ по Самарской области в своем официальном телеграм-канале сообщило о проведении проверки. Как отмечает ведомство, в результате падения с эскалатора травмы получил 12-летний мальчик.

Ранее в Красноярском крае на 14-летнего подростка упала бетонная конструкция заброшенного здания, в результате чего молодой человек скончался. Сообщалось, что мальчик занимался любительским паркуром – прыжками через препятствия.

Как отметили в прокуратуре, заброшенный объект находится на балансе Сушиновского сельсовета и более 10 лет не эксплуатируется. Семья погибшего на учете не состоит и имеет положительную характеристику.



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