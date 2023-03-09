Двое школьников в Дагестане спасли тонущего четырехлетнего ребенка

Фото: khasrayon.ru

Двое учеников школы из дагестанского села Карланюрт спасли тонущего четырехлетнего ребенка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Хасавюртовского района республики.

"Учащиеся Карланюртовской школы Али Абдуразаков и Имамудин Касумов 8 марта прогуливались вдоль канала и увидели ребенка, упавшего в канал. Не раздумывая, ребята бросились в воду и спасли четырехлетнего мальчика", – поделились в пресс-службе.

Школьники вытащили ребенка из воды и оказали ему первую медицинскую помощь. Ребята получили эти навыки, когда были участниками команды юных инспекторов движения.

В пресс-службе добавили, что Абдуразаков учится в восьмом классе, Касумов – в девятом.

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