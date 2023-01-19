08:18Происшествия
В Москве спасли пса, упавшего на лед реки в районе Пушкинского моста
Фото: Москва 24
В центре столицы спасли собаку, которая упала на лед на Москве-реке. Инцидент произошел возле Пушкинского моста.
Как стало известно Москве 24, пес по кличке Альф случайно упал в ледяную воду. Его вытащили дежурные спасатели, патрулировавшие акваторию.
На берегу во время спасательной операции находились владельцы пса. Они сообщили спасателям, что питомец не кусается.
После этого специалист в гидрокостюме добрался до льдины, на которой сидел Альф, и взял собаку. На воздушной подушке пса доставили на берег и передали хозяевам.
Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском сотрудники МЧС спасли собаку, которая застряла на льдине и оказалась отрезанной от суши, где ее ждала стая.
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