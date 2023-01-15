В Подмосковье обнаружили девять водоемов с опасной толщиной льда

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты ГКУ МО "Мособлпожспас" зафиксировали во время патрулирования девять водоемов с опасной толщиной льда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организацию.

"Провалиться можно при выходе на лед Москвы-реки в Можайске: толщина ледяной кромки там всего 3 сантиметра, а также в Бронницах, где льда на речке практически нет. От 0 до 20 сантиметров составляет толщина льда на реке Клязьме в Богородском городском округе, а в Орехово-Зуево по всей площади водоема толщина ледяного покрытия варьируется от 0 до 25 сантиметров", – заявил первый замначальника региональной противопожарно-спасательной службы Вадим Беловошин.

Он также добавил, что река Яуза в Мытищах промерзла на величину от 0 до 5 сантиметром. А максимальная толщина льда реки Вохонки в Павловском Посаде составляет порядка 17 сантиметров, однако минимальная – всего 0. Беловошин указал, что на Волге в Дубне лед совсем не проявился.

На Пехорке в Балашихе и Нахабинке в Красногорске толщина льда составляет от 0 до 26 сантиметров и от 0 до 21 сантиметра соответственно, поделился спасатель. По его мнению, на данный момент говорить о точной безопасности на иных водных объектах нельзя, ведь лед представляет собой пористую неоднородную структуру.

Специалисты организации провели патрулирования на 53 водных объектах Подмосковья. Спасатели поговорили с местными рыбаками, указав на правила безопасного поведения. Также они раздали информационные памятки с алгоритмом действий в случае провала под лед.

В конце декабря в спасатели рассказали, что ледовый покров на водоемах столичного региона из-за оттепели сократился в среднем на два сантиметра.

Специалисты измерили толщину льда 53 водоемов области. В результате стало известно, что на тот момент она варьировалась от 0 до 36 сантиметров

Специалисты рассказали, как помочь провалившимся под лед

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