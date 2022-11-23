Рыбакам напомнили правила безопасного поведения на водоемах в зимний период

Водоемы в столичном регионе еще не успели покрыться толстым слоем льда, однако это не останавливает любителей порыбачить. Поклонников такого времяпровождения уже можно заметить с удочками на слегка подмерзших реках и озерах. В результате с ними происходят разного рода неприятности. Первые ЧП с участием рыбаков в этом сезоне уже регистрируются в Подмосковье. Разбираемся, при какой толщине льда можно заниматься подводной ловлей, а также каких правил безопасности нужно придерживаться.



"Горе-рыбаки"

Москвичам напомнили об опасности незамерзших водоемов

В пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас" рассказали, что 22 ноября им пришлось спасать рыбака недалеко от подмосковной деревни Новая Слобода в городском округе Щелково. Мужчина ушел под лед на озере Барские Пруды.





пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас" Двое мужчин решили заняться подледным ловом. Пройдя по водоему около 70 метров, горе-рыбаки провалились. Очевидцы сразу же позвонили в Единую службу спасения "112".

К тому моменту, как спасатели прибыли на вызов, одному из рыбаков удалось самостоятельно выбраться на берег. Второму мужчине потребовалась помощь. "Работники Мособлпожспаса, надев гидрокостюмы и закрепив на себе страховочные тросы, добрались до пострадавшего, обвязали его и вытащили на поверхность, после чего передали пострадавшего врачам скорой помощи", – говорится в сообщении.

ЧП с рыбаками регистрируются и в других регионах России. Например, в Томской области местные жители попытались на снегоходе пересечь реку Васюган. Тонкий лед не выдержал такого напора, и в результате машина вместе с уловом ушла под воду. Рыбакам с трудом удалось самостоятельно достать снегоход. К счастью, никто не пострадал.

В Москве в этом сезоне рыбаки под лед еще не проваливались, зато случаи спасения животных уже были. В Капотне 17 ноября собака породы хаски выбежала на покрывшийся тонким льдом пруд и провалилась в полынью. Сотрудники поисково-спасательной станции "Марьино" прибыли на вызов и вытащили продрогшего пса на берег. Там его передали в руки хозяину.

В пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ рассказали Москве 24, что несколько дней назад на некоторых московских водоемах сформировался лед толщиной до двух сантиметров. Однако из-за неустойчивой погоды в настоящее время он практически отсутствует.



Техника безопасности на льду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские спасатели каждый год напоминают любителям зимней рыбалки о правилах безопасного поведения на льду. Они в принципе настоятельно не рекомендуют выходить на него, потому что это всегда сопряжено с риском. Вместе с тем лед становится довольно прочным после того, как установятся непрерывные морозные дни.





пресс-служба столичного департамента ГОЧСиПБ Безопасный лед для рыбаков начинается с толщины в 10 сантиметров, для мототехники – 25 сантиметров.

Перед выходом на лед рыбакам следует убедиться в его прочности. Однако не стоит это делать ногами. Кроме того, спасатели призывают избегать выхода на лед в темное время суток и в плохую погоду. При первых признаках непрочной ледяной поверхности нужно немедленно прекратить движение и возвращаться на берег. Причем шагать необходимо, не отрывая ног от льда.

Также специалисты отмечают повышенную опасность в местах, где торчат коряги или ветви деревьев. Помимо этого, крайне опасен лед под снегом и возле берега. При обнаружении провалившегося в воду рыбака следует немедленно звонить по телефону 112.

За безопасностью москвичей на воде следят спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС). В общей сложности в столице оборудованы 25 станций МГПСС на водных объектах, где работают почти 500 специалистов. В их распоряжении более 180 плавсредств со специальным оборудованием.





Петр Бирюков заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Обеспечению безопасности на водоемах уделяется особое внимание, в зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 20 единиц такой техники.

Также для спасения граждан на воде в зимний период в столице будут применять подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

