Синоптик предупредил москвичей о сильной гололедице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В ближайшие дни в Москве не ожидается ледяного дождя. Однако 23 и 24 ноября в столице сохранится высокая вероятность образования наледи на дорогах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дело в том, что хоть ледяного дождя и не прогнозируется, но будут осадки в виде мокрого снега и дождя, а при температуре поверхности земли, близкой к нулевой, влага, которая выпадает, начнет опять подмерзать, как вчера, и наложится на вчерашний лед", – цитирует синоптика Агентство "Москва".

По словам эксперта, появление осадков в виде ледяного дождя обусловлено чередованием теплых и холодных воздушных масс по вертикали. Он объяснил, что 22 ноября образование гололеда произошло из-за падения кристаллических осадков на теплую поверхность при отрицательных температурах.

В период образования наледи на дорогах, уточнил Вильфанд, горожанам необходимо быть внимательными. Гололедица в Москве также сохранится в пятницу, 25 ноября.

Вторник, 22 ноября, стал самым влажным днем в столице с 1965 года. За сутки в городе выпало 8 миллиметров осадков.

В предстоящие выходные в Москве ожидается снег. Температура воздуха в столице опустится от -3 до -5 градусов. Подобные температурные значения окажутся ниже климатической нормы.



"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 23 ноября

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