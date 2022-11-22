Автомобилистам Москвы объяснили, как подготовить машину к ледяному дождю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В департаменте транспорта Москвы дали автомобилистам советы по подготовке машины к условиям ледяного дождя. Об этом написали в телеграм-канале ведомства.

Так, водителям предложили по возможности парковать машину под крышей. Кроме того, для удобства потребуются зимние щетки стеклоочистителей и незамерзающая жидкость для очистки лобового стекла.

Уместной будет обработка резиновых уплотнителей силиконовым спреем, нанесение воскового покрытия на корпус машины и использование жидкости-размораживателя. Перед использованием автомобиля следует продуть личинки замков и пробку бензобака.

Если же транспортное средство уже замерзло, можно включить подогрев лобового стекла (при наличии – зеркал и щеток). Не рекомендуется лить горячую воду на стекла, поскольку они могут лопнуть из-за перепада температур, однако для корпуса такой способ уместен.

Гидрометцентр России ранее сообщил, что предупреждение об опасной погоде из-за ледяного дождя сохранится в Москве до конца дня 22 ноября. Кроме того, в столице отмечается сильный ветер и гололедица на дорогах.

Москвичам показали последствия ледяного дождя

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