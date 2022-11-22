Эксперт Минздрава посоветовала пожилым выбирать специальную обувь и трости в гололед

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Осенью и зимой, в том числе в период образования наледи на дорогах, пожилые люди находятся в группе риска по падениям и переломам. Для снижения риска получения травм людям старшего возраста необходимо выбирать нескользящую обувь и особые трости, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Выбирайте зимнюю обувь с удобной колодкой и на нескользящей подошве, дополнительно можно надеть специальные противоскользящие насадки для придания обуви большей устойчивости при ходьбе по скользкой поверхности", – цитирует специалиста РИА Новости.

Она добавила, что защитить себя от падений пожилые люди также могут, прикрепив на трость наконечник или шипы. Это обеспечит сцепление предмета с уличной поверхностью.

В целях профилактики перелома бедренной кости пенсионеры могут использовать протекторы, объяснила врач.

Падения особенно опасны для людей с остеопорозом. Как отметила Ткачева, после первого получения перелома риск появления нового увеличивается в 3 раза, после второго – в 5 раз. Смертность после получения травмы из-за остеопороза стоит на третьем месте в мире.

Во вторник, 22 ноября, в Москве пошел ледяной дождь. Осадки привели к образованию гололедицы в некоторых столичных районах и подмосковных городах.

Позже ГУ МЧС РФ по Москве проинформировало жителей столицы о сохранении гололеда в городе до конца суток 22 ноября. Горожанам порекомендовали быть внимательными на улицах, автомобилистам – при управлении транспортным средством.



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