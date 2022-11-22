Метеоролог предупредил о сложной погоде для автомобилистов на текущей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что на текущей неделе в ряде регионов страны установится сложная для автомобилистов погода. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, ледяная корка на поверхности земли образуется при температуре от 0 до -3 градусов, когда жидкие осадки проходят через холодные слои воздуха.

"Водителям необходимо поддерживать увеличенную дистанцию между машинами, избегать резких движений на поворотах. Если гололед сильный, то намерзания могут нарушать устойчивость разных конструкций, деревьев. Возможно падение ледяных корок с рекламных щитов, деревьев, домов", – заявил Киктев.

Кроме того, метеоролог предупредил об опасности наледи для электросетей – корка может образоваться на проводах и создать сильную на них нагрузку. При сильном гололеде возможны обрывы линий.

Дмитрий Киктев добавил, что погода в Москве и области сейчас теплее климатической нормы – от -1 до 1 градуса ожидается в среду, 23 ноября, в период с пятницы по воскресенье – около 0 градусов. Возможна гололедица из-за осадков.

Гидрометцентр России ранее объявил, что в Москве до конца дня 22 ноября будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя. До 21:00 остается в силе предупреждение из-за ветра.



Москвичей предупредили о сохранении гололеда в течение 22 ноября

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