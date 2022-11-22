Москвичей предупредили о сохранении гололеда до конца дня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Налипание мокрого снега и гололед сохранятся местами в Москве до конца суток 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главного столичного управления МЧС РФ.

В министерстве попросили автомобилистов снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, водителям рекомендовали избегать резких маневров и не парковать транспорт возле деревьев.

Пешеходам же посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие рекламные конструкции и деревья и не укрываться под ними. В МЧС призвали жителей и гостей города быть внимательными и осторожными.

Ледяной дождь начался в столичном регионе утром 22 ноября. В результате гололед появился в Коломне, Домодедове, Кашире, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Можайске. Из-за этого в столичном регионе объявили штормовое предупреждение.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что интенсивный ледяной дождь в столице подходит к концу, однако небольшие осадки еще возможны в течение дня и ночи. По его словам, в отдельных районах города толщина гололеда составит 2–7 миллиметров. При этом Леус подчеркнул, что осадки продолжатся и на следующий день, однако они уже будут в виде мокрого и обычного снега.



Более 75 тыс человек ликвидируют последствия непогоды в Москве – Бирюков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!