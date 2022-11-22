Ледяной дождь в Москве повторил рекорд влажности 1965 года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Погода в Москве 22 ноября повторила рекорд влажности для этой даты, зафиксированный 57 лет назад, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Столичная погода повторила достижение 1965 года. Сегодня в столице на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня)", – написал метеоролог в своем телеграм-канале.

Ледяной дождь начался в Москве утром 22 ноября. Из-за этого до конца суток в столице действует оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее Леус сообщил, несмотря на то, что ледяной дождь подходит к концу, в течение ночи еще возможны небольшие осадки. В среду, 23 ноября, по словам синоптика, в столичном регионе пройдет мокрый снег, а к вечеру местами образуется сильная гололедица.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, что причиной ледяного дождя стало прохождение теплого атмосферного фронта, в зоне которого сформировалась линза тепла.



Москвичам показали последствия ледяного дождя

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