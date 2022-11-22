22 ноября, 23:26Общество
МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице до полудня среды
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Главное управление МЧС России по столице сообщило об опасных погодных условиях до полудня среды, 23 ноября, передает Агентство "Москва".
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 22 ноября до 12:00 23 ноября в Москве местами ожидаются мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", – заявили в ведомстве.
В МЧС попросили водителей снизить скорость на дорогах и поддерживать дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, следует избегать резких маневров.
Пешеходам напомнили об опасности рекламных щитов и шатких конструкций. Не следует также укрываться под деревьями.
Ранее заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что в ряде регионов страны ожидается сложная для автомобилистов погода. При этом температуру воздуха он назвал нетипичной для этого периода года.
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