МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице до полудня среды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главное управление МЧС России по столице сообщило об опасных погодных условиях до полудня среды, 23 ноября, передает Агентство "Москва".

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 22:00 22 ноября до 12:00 23 ноября в Москве местами ожидаются мокрый снег, дождь, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", – заявили в ведомстве.

В МЧС попросили водителей снизить скорость на дорогах и поддерживать дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, следует избегать резких маневров.

Пешеходам напомнили об опасности рекламных щитов и шатких конструкций. Не следует также укрываться под деревьями.

Ранее заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что в ряде регионов страны ожидается сложная для автомобилистов погода. При этом температуру воздуха он назвал нетипичной для этого периода года.

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