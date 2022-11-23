Москвичей ожидают снежные и морозные выходные

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Снежные и морозные выходные до минус 5 градусов пообещали москвичам на этой неделе. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, период оттепели, который в настоящее время наблюдается в столице, заканчивается. К концу дня в среду и все последующие дни до конца календарной недели температура воздуха будет отрицательной.

В четверг и пятницу, 24 и 25 ноября, в городе ожидается небольшой снег. В субботу и воскресенье, 26 и 27 ноября, снег будет идти в течение всех суток. Днем столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов мороза, что чуть ниже климатической нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что погодные условия в столице 22 ноября повторили рекорд влажности для этой даты, зафиксированный 57 лет назад.

В среду, 23 ноября, по мнению специалистов, в Москве прогнозируется мокрый снег, а к вечеру местами образуется сильная гололедица.



Москвичам показали последствия ледяного дождя

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