Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столичном комплексе городского хозяйства призвали москвичей не выходить на тонкий весенний лед.
"Регулярно напоминаем об опасности выхода на весенний лед, который уже давно стал максимально тонким. Однако до сих пор есть горожане, которые не прочь испытать судьбу, нарушив правила безопасности", – сообщается в телеграм-канале ведомства.
Там отметили, что за последние два дня московские спасатели вытащили из воды троих человек, двое из которых были с собаками. Один из таких эпизодов произошел на Ангарских прудах на севере Москвы: во время прогулки с собакой мужчина дошел по льду до островка, однако не смог вернуться обратно на берег без помощи спасателей.
"Выход на весенний лед опасен для жизни! На водоемах уже не осталось ледового покрытия, способного выдержать вес человека или животного. Не нарушайте правила личной безопасности и не спускайте собак с поводка", – говорится в сообщении.
Ранее столичные спасатели вытащили из полыньи рыбака, провалившегося под лед на Борисовских прудах. Информация о мужчине, провалившемся под лед, поступила на поисково-спасательную станцию "Борисовская" днем 10 апреля. Его подняли из ледяной воды на борт судна на воздушной подушке и доставили на спасательную станцию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: