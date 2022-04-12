Москвичам напомнили об опасности выхода на весенний лед

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном комплексе городского хозяйства призвали москвичей не выходить на тонкий весенний лед.

"Регулярно напоминаем об опасности выхода на весенний лед, который уже давно стал максимально тонким. Однако до сих пор есть горожане, которые не прочь испытать судьбу, нарушив правила безопасности", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там отметили, что за последние два дня московские спасатели вытащили из воды троих человек, двое из которых были с собаками. Один из таких эпизодов произошел на Ангарских прудах на севере Москвы: во время прогулки с собакой мужчина дошел по льду до островка, однако не смог вернуться обратно на берег без помощи спасателей.

"Выход на весенний лед опасен для жизни! На водоемах уже не осталось ледового покрытия, способного выдержать вес человека или животного. Не нарушайте правила личной безопасности и не спускайте собак с поводка", – говорится в сообщении.

Ранее столичные спасатели вытащили из полыньи рыбака, провалившегося под лед на Борисовских прудах. Информация о мужчине, провалившемся под лед, поступила на поисково-спасательную станцию "Борисовская" днем 10 апреля. Его подняли из ледяной воды на борт судна на воздушной подушке и доставили на спасательную станцию.