Спасатели вытащили рыбака, провалившегося в полынью на Борисовских прудах

18:16
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Столичные спасатели вытащили из полыньи рыбака, провалившегося под лед на Борисовских прудах. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
Информация о мужчине, провалившемся под лед, поступила на поисково-спасательную станцию "Борисовская" днем 10 апреля.
"В 40 метрах от берега, возле моста Каширского шоссе, в полынье был обнаружен пожилой мужчина. Его подняли из ледяной воды на борт судна на воздушной подушке и доставили на спасательную станцию. Пострадавшему 1941 года рождения оказали первую помощь, обогрели и напоили чаем", – отмечается в сообщении ведомства.
Также пострадавшего осмотрела бригада скорой помощи. От госпитализации рыбак отказался и ушел домой в сопровождении сына.
Ранее четверо подростков на автомобиле провалились под лед на Москва-реке в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел на улице Военный городок Павшино. В результате случившегося никто не пострадал: подростки смогли самостоятельно покинуть автомобиль.
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