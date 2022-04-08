Прокуратура сообщила о смерти провалившейся под лед в ТиНАО девочки

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Девочка, провалившаяся под лед в поселке Первомайское в ТиНАО, скончалась, сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, под лед провалились два подростка 2010 года рождения. Ранее говорилось о госпитализации одной девочки.

На контроле прокуратуры находится ход и результаты процессуальной проверки, а также установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что трое подростков вышли на лед Ангары в Иркутске и провалились. Один ребенок утонул. Его унесло течением. Региональная прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

До этого четверо подростков на автомобиле провалились под лед на Москве-реке в подмосковном Красногорске. При этом никто не пострадал.