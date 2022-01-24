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Происшествия

24 января, 23:50

Ребенок провалился под лед в Ленинградской области

происшествия регионы

Фото: Главное управление МЧС по Ленинградской области

Ребенок провалился под лед на акватории реки Нева в Ленинградской области. Об этом сообщается на официальном сайте областного главка МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 18:40. Инцидент случился в деревне Новосаратовка приблизительно в 12:00.

"Прибыв к месту пожарно-спасательные подразделения сразу приступили к поисковым работам", – сообщили в МЧС.

В данный момент поисками ребенка занимаются 37 человек и 13 единиц техники.

"Прокуратурой будет дана оценка эффективности деятельности аварийно-спасательных служб, а также исполнению родителями своих обязанностей", – уточнили в ведомстве.

Ранее в Ленинградской области женщина утонула в проруби на глазах у детей. Трагедия произошла 20 января на реке Оредеж возле деревни Выра в Гатчинском районе.

Стоявший рядом мужчина сразу стал звать на помощь. Один из присутствующих нырнул в прорубь, однако спасти женщину ему так и не удалось.

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