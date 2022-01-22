Женщина утонула в проруби на глазах у детей в Ленинградской области

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Фото: vk.com/szrpso
В Ленинградской области женщина нырнула в необорудованную прорубь и утонула. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"Ее, предположительно, сильным течением затянуло под лед. Поисковые работы выполнялись совместно с водолазами ПСО Шлиссельбурга и водолазами ВОСВОД до глубокой ночи. Безрезультатно", – говорится в сообщении.
Трагедия произошла 19 января на реке Оредеж возле деревни Выра в Гатчинском районе. Позднее в СМИ появилась видеозапись с места происшествия. На публикуемых кадрах видно, как женщина прыгает в прорубь, а после этого исчезает в воде.
Стоявший рядом мужчина сразу понял, что женщину затянуло под лед. Он стал звать на помощь. Один из присутствующих нырнул в прорубь, однако спасти женщину ему так и не удалось. Также сообщается, что трагедия произошла на глазах у двоих детей и мужа погибшей.
Ранее сообщалось, что в Приморье утонула семья из пяти человек, провалившись на автомобиле под лед. Несчастный случай произошел на реке Раздольной недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.
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