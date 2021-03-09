Семья из пяти человек погибла, провалившись на машине под лед в Приморье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семья из пяти человек утонула, провалившись на автомобиле под лед на реке в Приморье, сообщают "Дни.ру".

Несчастный случай произошел на реке Раздольной недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе.

В полицию поступило сообщение о том, что двое взрослых и трое детей отправились на рыбалку и не вернулись.

Правоохранители установили, что автомобиль ушел под воду. Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС.

Водолазы уже нашли и вытащили из воды тела матери и одного сына. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Накануне семь человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Самарской области. Грузовик Isuzu и столкнулся с Volkswagen на 8-м километре автодороги Самара – Тольятти.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Для ликвидации последствий аварии были задействованы 42 человека и 16 единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.