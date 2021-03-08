Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Самарой

Семь человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Самарской области. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

"Примерно в 06:00 произошло столкновение грузового автомобиля Isuzu и легкового автомобиля Volkswagen на 8 километре автодороги "Самара–Тольятти". В результате ДТП погибли 7 человек", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на место ЧП выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что водитель грузового автомобиля не пострадал. Для ликвидации последствий аварии были задействованы 42 человека и 16 единиц техники. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на 93-м километре МКАД. В связи с аварией было перекрыто движение по левой и двум средним полосам.

