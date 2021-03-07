Четыре человека пострадали в ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Авария произошла в центре Москвы. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в Telegram.

Известно, что ДТП случилось на Смоленском бульваре в районе дома 19, строение 1. Там машина столкнулась с неисправным автомобилем.

"По предварительной информации, пострадали четыре человека", – заявили в Дептрансе.

Движение в районе аварии затруднено. Машины двигаются по одной полосе внешней стороны Садового кольца.

На месте находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее ДТП с участием двух большегрузов и автобуса произошло в Башкирии. Авария произошла на 1 496-м километре трассы Самара – Уфа – Челябинск. В результате погибли два человека.